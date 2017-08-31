Посол России в США предлагает наладить контакты министров обороны двух стран

Наладить рабочие контакты между министрами обороны России и США Сергеем Шойгу и Джеймсом Мэттисом предложил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в своем первом после назначения интервью газете «Коммерсантъ». Так он ответил на вопрос о том, есть ли у Москвы конкретные идеи по нормализации отношений с США. Он также считает, что «настало время для возобновления практики совместных совещаний министров иностранных дел и обороны России и США в формате «два плюс два».

Установление контактов министров обороны, в дополнение к регулярным встречам глав внешнеполитических ведомств, – лишь часть плана Москвы, озвученного Антоновым. «Уже сегодня можно было бы подумать об установлении рабочего взаимодействия между Советом безопасности РФ и Советом национальной безопасности США, в том числе для рассмотрения тематики борьбы с терроризмом, угроз в киберпространстве и стратегической стабильности», – сказал дипломат. Он также указал на востребованность встреч руководителей ФСБ и СВР России и ФБР и ЦРУ США в контексте антитеррористического сотрудничества. «Все это в интересах российского и американского народов. Нам нельзя терять время. Пора оглядеться и заниматься не выдуманными угрозами, а реальными проблемами безопасности двух стран», – сказал Антонов.

Дипломат, с 2011 г. по конец 2016 г. работавший в должности замминистра обороны, уточнил, что Россия заинтересована в нормализации отношений с США. «Важно, чтобы коллеги в США поняли всю бесперспективность конфронтации с нами. В противостоянии не будет победителей», – отметил он.