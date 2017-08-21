Путин назначил нового посла России в США

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Антонова чрезвычайным и полномочным послом России в США и постоянным наблюдателем при организации американских государств в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Другим указом Антонов был освобожден от должности замминистра иностранных дел.

Ранее пост российского посла в США и постоянного наблюдателя при организации американских государств занимал Сергей Кисляк, он также был освобожден от своих обязанностей указом Владимира Путина. Он вернулся из Вашингтона в Москву в конце июля. Ранее источники «Ведомостей» сообщали, что Кисляк будет представлять в Совете Федерации интересы одного из российских губернаторов.