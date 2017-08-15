Новый посол России Антонов отправится в США 31 августа

Новый посол России в США Анатолий Антонов отправится в Вашингтон 31 августа, чтобы 1 сентября вступить в должность, сообщает «Коммерсантъ». Москва получила агреман на его кандидатуру еще в июле, отмечает издание.

Ранее пост посла России в Вашингтоне занимал Сергей Кисляк, он вернулся в Москву в конце июля. Кисляк может продолжить карьеру в Совете федерации. До прибытия Антонова российским посольством руководит советник-посланник Денис Гончар.