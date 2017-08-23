Посольство США намерено сократить штат сотрудников к 1 сентября

Посольство США в России к 1 сентября намерено выполнить требование МИД России и сократить штат сотрудников до 455 человек. Об этом заявил посол США в России Джон Теффт.

Он не стал уточнять, на сколько сократится штат американской дипмиссии. «Давайте не будем вдаваться в подробности о цифрах. Некоторое количество сотрудников-американцев уже пакуют свои вещи и скоро вернутся в США», - сказал Теффт в интервью ТАСС.

Он добавил, в Россию не приедут «американцы, которые готовились к работе в России, учили русский язык», также работу потеряют много российских сотрудников.

«Но мы выполняем требования российского правительства», - подчеркнул Теффт, признавшись, что его лично эта ситуация очень огорчает. «Здесь работают люди, которых я знаю уже 20 лет и которые потеряют работу. Это кажется мне неправильным, но нам не оставили выбора», - отметил он.

Москва потребовала сократить штат американской дипмиссии до 455 человек, а также запретила американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору в ответ на поддержку конгрессом санкционного билля. Однако по форме требования Кремля больше похожи на ответ администрации предыдущего президента – Барака Обамы. В декабре 2016 г. он ввел против России антихакерские санкции, объявив предварительно о ее вмешательстве в американские выборы. Тогда из США были высланы 35 российских дипломатов, а дипмиссия лишилась двух своих резиденций.