Посольство США приостановило выдачу неиммиграционных виз

Посольство США в России с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз, сообщается на сайте дипмиссии.

1 сентября 2017 г. эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок.

«Ранее назначенные собеседования будут отменены. А те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование», – говорится в сообщении.

«Решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений», – говорится в сообщении. В сообщении также указывается, что численность сотрудников дипмиссии будет сохранена на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций диппредставительств.