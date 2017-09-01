В российском генконсульстве в Сан-Франциско проведут обыск

Российский МИД сообщил, что американские спецслужбы планируют 2 сентября провести обыск в генконсульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников дипломатического представительства.

«Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения», — говорится в официальном комментарии ведомства.

Как отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова, обыски - это «вторжение в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР». По ее словам, требование властей США закрыть дипломатические объекты в стране создает угрозу для безопасности россиян.

«Помимо очередного рейдерского захвата дорогостоящих объектов российской госсобственности, которые нам после их блокирования настойчиво предлагают продать, на этот раз требования властей США создают прямую угрозу для безопасности граждан России», — говорится в комментарии.