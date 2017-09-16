Россия может не подписать декларацию США о реформе ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не уверен, что российская сторона подпишет декларацию США о реформе организации.
«Многие из идей, которые там изложены, они, конечно, важны и они идут в русле предложений, которые выдвигает генеральный секретарь, но декларацией реформу ООН не проведешь. Реформа ООН должна быть результатом межправительственного процесса», — пояснил Небензя.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп 18 сентября в Нью-Йорке собирается обсудить с мировыми лидерами реформу ООН.
Трамп неоднократно критиковал ООН, отмечая, что сейчас она скорее напоминает клуб для дружеских встреч, нежели серьезную организацию.