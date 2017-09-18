«Коммерсантъ» сообщил о темах предстоящей в ноябре встречи Путина с СПЧ

Традиционная встреча президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) ожидается в начале ноября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу совета Михаила Федотова: до Дня народного единства или после него, точная дата пока не определена.

Федотов сообщил, что на встрече с президентом СПЧ готов поднять вопрос об изменениях в закон о митингах и КоАП по итогам проведенного исследования. «Например, об обязательном предоставлении видеоматериалов в суде по правонарушениям на митингах». Также, по его мнению, следует «усилить ответственность чиновников за препятствие митингам, вплоть до дисквалификации».

Мониторинговая группа СПЧ, готовившая доклад о выборах 10 сентября, выявила попытки участковых комиссия ««мухлевать» с бюллетенями». «Например, в Капотне днем попытались добавить невостребованные бюллетени в ящик для надомного голосования, который можно вскрывать только при общем подсчете голосов,— рассказал один из авторов документа Илья Шаблинский. Он отметил недостаток наблюдателей от партий и практику разбавлять их «фейковыми» персонажами. Глава мониторинговой группы СПЧ Игорь Борисов указал на «отсутствие четкого контроля» за работой КОИБов и пообещал предложить президенту «возможность ручного подсчета голосов параллельно с системой «ГАС–Выборы»».

Члены СПЧ хотели бы осудить с президентом и изменения в законе «Об основах общественного контроля», осуществлять который имеют право все граждане. «Мы с омбудсменом (уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой) хотим полноправно участвовать в формировании ОНК (общественных наблюдательных комиссий), которые должны контролировать содержание людей не только в колониях, но и в спецвагонах, автозаках, спецпсихбольницах, конвойных помещениях судов, иметь возможность посещать лиц, находящихся под домашним арестом»,— отметил Федотов.

Также на встрече предполагается поднять темы изменения закона о контрактной системе госзакупок, экологии (в контексте утилизации мусора), повышения зарплат учителям, врачам и преподавателям вузов и защиты прав человека в горячих точках мира.