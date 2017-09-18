В Совфеде призвали МВД отреагировать на действия противников «Матильды»

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас обратился к руководителю МВД Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой отреагировать на противоправные действия, связанные с выходом в прокат фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Текст двух обращений предоставил «Интерфаксу» адвокат режиссера Константин Добрынин.

Клишас обратился к Чайке и Колокольцеву после полученного заявления от президента Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко, в котором адвокат просит сенатора помочь в пресечении экстремистских, по его мнению, действий в отношении Добрынина. 11 сентября у офиса адвокатской конторы были сожжены два автомобиля. По словам Пилипенко, этот инцидент стал четвертым преступным действием со стороны противников фильма.

По мнению Клишаса, эти «противоправные деяния обладают повышенной общественной опасностью не только потому, что совершаются в общественных местах и в отношении публичных персон, но и потому, что творятся якобы от лица всех православных верующих».

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме по законопроектной деятельности Андрей Исаев считает, что в дискуссии вокруг фильма «Матильда» имеет право участвовать каждый, но радикальные проявления из-за нее недопустимы. «Что касается ситуации с насилием, которая возникла со стороны некоторых псевдоправославных – по-другому я сказать не могу – псевдоправославных активистов, то это, безусловно, уголовное преступление, которое государство должно беспощадно пресекать. Другого пути нет», – сказал Исаев в ходе рабочей поездки в Удмуртию в понедельник.

Фильм о романе будущего императора России Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской выходит в прокат 26 октября. Ранее от показа картины из-за угроз кинотеатрам отказались объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема парк».