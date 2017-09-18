Защита замдиректора ФСИН оспорила его арест

Защита замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова обжаловала решение о его аресте, сообщила ТАСС адвокат Наталья Шубнова. Коршунов обвиняется в растрате 160 млн руб. при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. Он был задержан 13 сентября и 14 сентября помещен под стражу. Ему вменяется два эпизода по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»).

Следствие считает, что Коршунов в 2015–2016 гг. организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам, когда возглавлял во ФСИН группу закупки товаров для госнужд. При проверках по его делу были уволены еще 10 сотрудников ведомства.

Уже после ареста Коршунов пожаловался члену Общественной наблюдательной комиссии на условия содержания в сизо «Лефортово», но похвалил питание. Свою работу во ФСИН Коршунов назвал случайностью. До назначения он, по его же словам, входил в сотню эффективных менеджеров страны.