Конгрессмены запросили у Facebook данные о российских закупках рекламы в соцсети

Комитет палаты представителей конгресса по разведке запросил у Facebook дополнительные данные, в том числе о продаже неким российским покупателям рекламы не менее чем на $100 000. В комитете, который расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в США, серьезно озабочены сделками соцсети и считают, что в этом деле много вопросов, на которые пока нет ответов. Как пишет Financial Times, это ABC News заявил член комитета, демократ Адам Шифф. Он уточнил, что обсуждается, с помощью какой именно юридической процедуры комитет будет добиваться этой информации. Также комитет проверит, не оказались ли замешаны в ситуацию с попытками вмешательства в выборы и другие технологические гиганты. Некоторые конгрессмены уже начали задаваться вопросом, почему Facebook сообщил о продажах политической рекламы только почти через год после того, как состоялось голосование.

Facebook 17 сентября заявил, что передал данные о продажах рекламы спецпрокурору Роберту Мюллеру, который возглавляет «российское расследование» в ФБР.

8 сентября компания заявила, что обнаружила около 0,5 млн фейковых аккаунтов и страниц, которые с мая 2015 г. по май 2017 г. занимались «поляризацией общественного мнения» в США по широкому кругу важных вопросов, в том числе о контроле за продажами оружия, иммиграции, правах сексменьшинств. Соцсеть выявила эти аккаунты, когда стала проверять возможное влияние правительства России на выборы президента США 2016 г. На продвижение таких аккаунтов и страниц было потрачено $100 000, писала The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с деталями расследования Facebook. Представитель Facebook заявил WP, что у компании есть доказательства связи части аккаунтов с Агентством интернет-исследований из Санкт-Петербурга, но она не могла на тот момент подтвердить это через независимые источники. Facebook обнаружил, что с Россией связаны и другие объявления с политической рекламой, на которые было потрачено около $50 000, таких объявлений было 2200. Сеть сообщила, что заблокировала все подозрительные аккаунты и предоставила данные конгрессу США, который ведет расследование о возможном влиянии правительства России на выборы в США.