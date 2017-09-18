В Госдуме ответили на слова Бурджанадзе о плане ЦРУ сорвать ЧМ-2018

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление бывшего спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе, которая сообщила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили работает в рамках «серьезнейшего проекта» ЦРУ.

Бурджанадзе в интервью «Независимой газете» сказала, что цель этого проекта – создать России серьезные проблемы в 2018 г., в частности, отобрать у нее чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента России, которые пройдут также в 2018 г.

«И этим силам нужно сделать так, чтобы в Украине, Молдавии, возможно, в Грузии у России возникли тяжелые проблемы. Саакашвили - отличный кандидат для исполнения такого плана», - указала Бурджанадзе.

Вместе с тем она не пояснила, откуда у нее эти данные, и не привела подтверждений их подлинности.

В комментарии «РИА Новости» Чепа сообщил, что не видит в Саакашвили никакой опасности для России, и назвал его основной целью дестабилизацию ситуации на Украине.

«Для нас мы понимаем, что никакого влияния не оказывает ни на какую-то политическую, ни на какие-то экономические интересы, позиции нашей страны. Во-первых, роль и предназначение этого человека абсолютно понятна – это провокатор. Не больше того, ничего другого за ним нет», - считает Чепа.