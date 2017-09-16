Генпрокурор Украины посоветовал Саакашвили обратиться в суд

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко посоветовал Михаилу Саакашвили обратиться в суд, чтобы оспорить решение президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства. «Есть вопросы к указу президента — в суд», — сказал Луценко.

«Это единственный законный и нормальный способ решить спор о гражданстве», — подчеркнул генпрокурор.

Луценко также заявил, что Саакашвили не будет выдворен и не будет арестован в связи с инцидентом на границе. «Я как генеральный прокурор четко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал», — сказал Луценко.

10 сентября Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников. По данным украинских властей, при этом пострадали 13 полицейских и девять пограничников.