Саакашвили обратится к властям Украины с тремя требованиями

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал три требования, которые он выдвинет к властям Украины на митинге в Киеве, запланированном на 17 октября.

«Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа», — написал Саакашвили в Facebook.

10 сентября Саакашвили пересек украинскую границу в окружении сторонников. В Генпрокуратуре Украины заявили, что политик не будет выдворен и не будет арестован в связи с этим инцидентом.