«Интерфакс» сообщил об эвакуации четырех торговых центров в Мордовии

После анонимного звонка о якобы заложенных взрывных устройствах в Саранске (Мордовия) эвакуировали посетителей и персонал четырех торговых центров.

«В 14:02 поступила информация о заложенных неизвестных взрывных устройствах в ТРЦ "Сити-парк", "Планета", "Рио", "Глобус"», - сообщил агентству «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией.

У агентства пока нет официальных комментариев по этому поводу со стороны правоохранительных органов.

За минувшие выходные в 13 городах России после анонимных звонков об угрозе взрыва 73 объектов было эвакуировано около 22 000 посетителей. Поступали сообщения о минировании вокзалов, административных зданий, торговых центров и жилых домов.