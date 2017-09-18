Данные о минировании столичных торговых центров не подтвердились

Ни одно телефонное сообщение о минировании торговых центров в Москве не подтвердилось, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По уточненным данным, всего поступили сообщения о «минировании» 11 торговых центров.

«Сотрудники оперативных служб проверили 11 торговых центров в Москве после поступивших сообщений об угрозах взрыва. Все сообщения оказались ложными», - сказал собеседник агентства.

По следам звонков проверка была проведена в торговых центрах - МЕГА и ИКЕА Теплый стан, Ашан, МЕГА и ИКЕА Химки, ТЦ «Рио», ТЦ «Охотный ряд», ТЦ «Вегас», ТРЦ «Океания», ТЦ «Хорошо!», ТЦ «Москворечье». В общей сложности из зданий было эвакуировано около 8000 человек, отмечает агентство.

За минувшие выходные в 13 городах России после анонимных звонков об угрозе взрыва 73 объектов было эвакуировано около 22 000 посетителей, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах. Поступали сообщения о минировании вокзалов, административных зданий, торговых центров и жилых домов.