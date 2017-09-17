За выходные из-за анонимных звонков в России было эвакуировано 22 000 человек

Около 22 000 человек было эвакуировано за субботу и воскресенье в 13 городах России после анонимных звонков о минировании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«За 16 и 17 сентября поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва 73 объектов. Эвакуировано в общей сложности более 22 000 человек», — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма захлестнула российские города неделю назад. «Минированию» подвергались вокзалы, административные здания, торговые центры и жилые дома.

За последние несколько дней сотни таких звонков зафиксированы во Владивостоке, Омске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Ставрополе, Перми, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде и других городах.