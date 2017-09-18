ТАСС сообщил о массовых эвакуациях в Чебоксарах

В Чебоксарах по анонимным звонкам о «минировании» в понедельник были эвакуированы больше 1300 человек из 12 зданий. Это ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах Чувашии. По его словам, сообщалось о минировании пяти торговых центров, пяти гостиниц, администрации и суда. По факту проводится проверка.

«Волна звонков докатилась до Чебоксар. Примерно после 10-11 часов правоохранительных органам поступили сообщения о якобы минировании ряда торговых центров, а также административных зданий», - заявил «Интерфаксу» информированный источник.

В Москве в этот же день агентства со ссылкой на источники сообщили о «минировании» административных зданий в районах города. Из пяти префектур и трех управ, а также из одного офисного здания были эвакуированы более 600 человек. В минувшие выходные в столице «минировали» крупные торговые центры, ночные клубы, а также кинотеатр и Ярославский вокзал, до этого - школы и торговые центры. Волна пока ложных сообщений о минировании мест массового скопления людей пошла по городам России с 11 сентября. СМИ сообщают об эвакуациях со ссылкой на источники и очевидцев, официально силовые структуры этого не комментируют.