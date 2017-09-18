AP узнало о подозрениях в адрес «третьей стороны» в деле об акустических атаках на Кубе

К «акустическим инцидентам», из-за которых на Кубе пострадали два десятка американских дипломатов, может быть причастна «третья сторона». Это АР сообщили больше дюжины американских источников, близких к расследованию. По их словам, рассматривается версия, что к организации атак причастны власти Кубы, версия, что их могли совершить не поддающиеся контролю правительства сотрудники кубинских спецслужб, а также версия участия представителей третьей страны, такой, как, например, Россия. Также не исключается сочетание нескольких версий. Еще один источник сказал АР, что последний инцидент, в котором пострадало здоровье сотрудника посольства США в Гаване, зафиксирован 21 августа. 25 августа официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт на брифинге говорила, что пострадали 16 человек, работающих в дипмиссии, и что новых инцидентов не зафиксировано, насколько ей известно.

Что именно случилось с пострадавшими, неясно. Подозреваемый или средство воздействия еще не выявлены, отмечает АР. По данным его информированных источников в США, это может быть акустическое воздействие или электромагнитное излучение. Также отрабатывалась версия сбоя в работе сложного шпионского оборудования. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире CBS назвал это «посягательством на здоровье», пресс-служба госдепа предпочитает термин «инцидент». Тиллерсон не исключил, что из-за этого посольство в Гаване может быть закрыто, эта возможность обсуждается.

Число пострадавших достигло 21. Симптомы у них разные: у одних была контузия или постоянно утрачен слух, у других начались головные боли и звон в ушах, а также приступы тошноты. Кто-то не может сосредоточить внимание или начал забывать слова. Опрошенные АР эксперты отмечают, что симптомы крайне неспецифичны, поэтому трудно сказать, что случилось с пострадавшими.

Кубинская сторона отрицает причастность к инцидентам и заверяет, что готова сотрудничать с американской стороной.

О проблеме стало известно 10 августа, когда о глохнущих дипломатах сообщила CNN. Госдепартамент подтвердил это в общих чертах. Затем МИД Канады сообщил, что в аналогичных обстоятельствах на Кубе мог пострадать и сотрудник канадского посольства.