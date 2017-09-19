Госдепартамент сообщил о новой встрече Лаврова и Тиллерсона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретятся сегодня в Нью-Йорке 16.00 по местному времени в Palace Hotel, следует из анонса встреч главы американской дипломатии, опубликованного на сайте Госдепартамента. Перед этим Тиллерсон пообщается с эмиром Катара, после – пример участие в дипломатическом приеме по случаю 72 заседания Генассамблеи ООН.

Накануне Тиллерсон и Лавров неформально беседовали в российской дипмиссии при ООН около 45 минут. В числе главных тем их встречи представители российского МИДа называли Сирию и Украину. До этого Тиллерсон и Лавров встречались в Москве, в середине июня. Тогда госсекретарь констатировал, что отношения двух стран находятся на самой низшей точке.