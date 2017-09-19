Аун Сан Су Чжи осудила любое насилие в штате Ракхайн и выразила сочувствие пострадавшим

Нобелевский лауреат мира, политический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи осудила все нарушения прав человека в штате Ракхайн и заявила об ответственности всех виновных в насилии и злоупотреблениях. Она выразила сочувствие всем, кто пострадал в этом конфликте. Как сообщает Reuters, это первое обращение Аун Сан Су Чжи к нации с конца августа, когда стали поступать первые сообщения о нападении военных на беженцев-мусульман рохинджа после атак на полицейские и военные объекты. С тех пор, по данным ООН, из Мьянмы в Бангладеш были вынуждены бежать более 410 000 рохинджа.

Лидер Мьянмы напомнила, что с 5 сентября не было вооруженных столкновений и силовых операций в штате, но выразила озабоченность в связи с продолжающимся потоком беженцев из страны. По ее словам, власти Мьянмы хотят узнать причину этого исхода и опросить и тех, кто покинул страну, и тех, кто остался, а таких, по ее утверждению, много. Она добавила, что Мьянма готова провести проверку беженцев, которые захотят вернуться, привержена к мирному поиску решения конфликта и не боится пристального международного внимания. Слово «рохинджа» она не произнесла ни разу.

Ранее власти Мьянмы выражали готовность разрешить вернуться всем, кто подтвердит гражданство страны, напоминает ТАСС. Беженцев рохинджа Мьянма не признает своими, большинство из них не имеют гражданства. Ранее силовые структуры Мьянмы отвергали обвинения в геноциде мусульман рохинджа и объясняли, что проводят зачистки против военизированной группировки повстанцев, на которую возлагают ответственность за августовские атаки.