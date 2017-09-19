Командующий ВДВ Сердюков попал в ДТП под Мурманском

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковник Андрей Сердюков попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Мурманской области. Об этом сообщили во вторник в департаменте информации Минобороны, пишет «Интерфакс».

По данным департамента, инцидент произошел 15 сентября на автодороге в Кольском районе области. ДТП случилось после того, как водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся в составе воинской автоколонны микроавтобусом.

В результате ДТП Сердюков и сопровождавший его военнослужащий получили травмы. Они были доставлены в отделение реанимации госпиталя Северного флота, отмечает «Лента.ру». По данным издания, Сердюков был госпитализирован с серьезной черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника.

Водитель легкового автомобиля, 34-летний житель Мурманска, по информации «Лента.ру», умер в машине скорой помощи от полученных травм. Его жену госпитализировали с тяжелыми травмами. Их дети – мальчики 16 и 17 лет – получили незначительные ушибы.

В настоящий момент состояние здоровья командующего ВДВ удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает, отмечают медицинские работники.