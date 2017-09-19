Делегация России покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы

Российская делегация покинула зал Генассамблеи ООН перед началом выступления президента Литвы Дали Грибаускайте. В понедельник во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем она заявила, что от российско-белорусских учений «Запад-2017» исходит угроза для человечества.

Перед тем как Грибаускайте поднялась на трибуну, зал покинули первый заместитель постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев и председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В ходе выступления президент Литвы заявила, что Россия готовится к нападению на западные страны. По ее словам, «на границе стран Балтии и Польши около 100 000 российских военнослужащих участвуют в наступательных военных учениях "Запад-2017". "Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей", - утверждает она.