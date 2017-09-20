В Мехико введено чрезвычайное положение из-за последствий землетрясения

Мер Мехико Мигель Анхель Мансера сообщил в своем твиттере о введении в городе чрезвычайного положения для более эффективной работы экстренных служб по устранению последствий разрушительного землетрясения.

Землетрясение в Мексике магнитудой 7,1 унесло жизни 119 человек, информирует Sismologia Mundial. Значительная часть жертв приходится на Мехико .

Ранее сообщалось о закрытии в Мехико международного аэропорта, нарушении работы общественного транспорта и системы газоснабжения, повреждениях 20 зданий, а также пожарах и оползнях.