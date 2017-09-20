Лавров указал на взаимные вопросы США и России по договору РСМД

У России и США сохраняются вопросы друг к другу по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Россия заинтересована в сохранении договора, но чтобы это происходило «без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров», - приводит его слова РИА «Новости».

Лавров отметил, что из соглашения «можно выйти без всякой поправки, без всякого конгресса», поскольку это «предусмотрено любой договоренностью, в том числе ДРСМД». В июне группа конгрессменов предложила Белому дому вывести США из Договора, обвиняя Россию в нарушении его условий. Россия категорически отрицает нарушение РСМД со своей стороны.

«У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. Мы честно эти озабоченности предъявили», — заявил он журналистам после встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. «Американцы нам тоже предъявляют претензии, но не могут конкретно обосновать, что их встревожило. В любом случае разговор надо вести», — сказал Лавров.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км.