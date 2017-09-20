Основной версией инцидента с Ка-52 в Ленобласти назван сбой в системе управления ракетами

Инцидент с выстрелом ракеты с летящего боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор» произошел на полигоне Лужский в Ленобласти 16 сентября, за два дня до посещения полигона президентом Путиным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Эту же дату назвал ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Как сообщает ВВС, эту же дату называют активисты-расследователи из Conflict Intelligence Team, которые опубликовали печатный документ о том, что инцидент с Ка-52 произошел 16 сентября. ВВС отмечает, что подлинность документа подтвердить невозможно. Пресс-служба Западного военного округа, комментируя сообщения СМИ об инциденте, заявила во вторник, что 18 сентября на полигоне ничего чрезвычайного не произошло.

Источник «Коммерсанта», близкий к штабу воздушно-космических сил, назвал имена летчиков, ставших участниками ЧП с вертолетом. По его данным, 16 сентября в 14.00 мск вертолетная пара Ка-52 подполковника Смахтина (ведомый — старший лейтенант Волчков) вылетела с аэродрома Пушкин в Ленобласти для выполнения «зачетного полета пары на выполнение огневых задач». В 14.47 мск, после получения разрешения руководителя полетов полигона, при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход НАР С-8 класса «воздух-земля», пишет газета. Волчков доложил об инциденте руководителю полетов на полигоне. Получив команду прекратить выполнение задачи, он изменил курс и вернулся на базу в Пушкин. На земле получили легкие ранения три человека (по информации РБК, все пострадавшие - военнослужащие, отмечает «Коммерсантъ») и повреждены две машины.

Среди основных версий случившегося - сбой в системе управления вооружением вертолета, известно газете.

Первым об инциденте сообщило екатеринбургское интернет-издание 66.ru.

Официально сотрудник пресс-службы ЗВО сообщил, что на попавших в соцсети видеозаписях зафиксирован случай, когда экипажи вертолетов армейской авиации «отрабатывали упражнение по поражению наземных целей»: «Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели, в результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей».

Инцидент не сказался на ходе учений «Запад-2017», утверждает источник газеты, близкий к Генштабу ВС России. Выяснять причины случившегося будет специально созданная комиссия, в которую вошли представители Минобороны и авиационной промышленности. Источники издания говорят, что уже установлено, что ракета вылетела без команды пилота сразу же после включения им главного выключателя вооружения, это должны подтвердить или опровергнуть экспертизы. В холдинге «Вертолеты России» от комментариев отказались.