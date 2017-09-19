Минобороны назвало провокацией сообщения о залпе по зрителям учений «Запад-2017»

Минобороны опровергло сообщения о залпе из Ка-52 по зрителям учений Максим Стулов / Ведомости

Минобороны России опровергло сообщения СМИ о том, что на учениях «Запад-2017» под Петербургом произошел случайный пуск ракеты «воздух – земля» с вертолета Ка-52 по зрителям. «18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий совместного стратегического учения "Запад-2017" никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было», – заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Западного военного округа. Все сообщения в соцсетях «о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненых» представитель военных назвал «намеренной провокацией или чьей-то персональной глупостью».

Видеозаписи стрельбы из вертолетов появились в интернете утром 19 сентября. «На кадрах видно, как у военного вертолета произошло несанкционированное замыкание цепи стрельбы, т. е. он выстрелил не по цели. Три снаряда попали в зону, где была расположена военная техника и образовалась стихийная парковка как военных, так и гражданских автомобилей. От взрывной волны точно пострадали две военные машины – грузовая и легковая. Также говорят о том, что взрывной волной контузило человека», – описала запись «Фонетанка.ру». По ее сведениям, «инцидент» произошел вечером 18 сентября, его уже изучают военные следователи. Источники «Коммерсанта»», близкие к Минобороны, факт ЧП на полигоне подтвердили, добавив, что его обстоятельства будет выяснять специальная комиссия министерства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщения СМИ об инциденте комментировать отказался и переадресовал журналистов в Минобороны. Источник издания 66.RU говорил, что инцидент случился «вчера или позавчера» на полигоне «Лужский» в Ленобласти, где 18 сентября побывал Владимир Путин. 66.RU предполагает, что это было незадолго до визита президента на полигон. По информации издания, два человека после залпа были госпитализированы. «Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», – цитирует 66.RU свой источник.

По сведениям Минобороны, на видеокадрах, которые распространяются в социальных сетях, зафиксирован другой случай – тогда экипажи вертолетов в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей. «Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», – сообщили в округе.

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Россия и Белоруссия проводят совместные военные учения «Запад-2017»