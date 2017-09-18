Путин прибыл в Ленобласть посмотреть на учения «Запад-2017»

Президент Владимир Путин 18 сентября прибыл на Лужский полигон в Ленинградской области, чтобы понаблюдать за совместными военными учениями России и Белоруссии «Запад-2017». Это сообщает «Интерфакс». Учения проходят с 14 по 20 сентября на полигонах в Белоруссии, а также на территории России - в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в прошлую пятницу заверил, что визит Путина на один из этапов крупных военных учений соответствует сложившейся практике и не связан с реакцией западных стран на это мероприятие.

Российские военные заявили, что характер учений «Запад-2017» - оборонный и антитеррористический. В маневрах участвует около 13 000 российских военнослужащих и 3000 - белорусских. Первые трое суток участники учений отрабатывали «вопросы управления войсками в ходе отражения нападения условного противника и планирования стратегической операции в районах ответственности», сообщало российское Минобороны. Также отрабатывалось сотрудничество разведок двух стран, они выявляли диверсионные группы и незаконные формирования противника, а ВВС прикрывали Центральный промышленный район «от воздушного нападения».

На втором этапе учений военные разыграют сценарий по ведению маневренной обороны, переходу к наступательным действиям и разгрому противника.