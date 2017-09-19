СМИ сообщили о залпе вертолета Ка-52 по зрителям на учениях «Запад-2017»

В Ленинградской области на учениях «Запад-2017» боевой вертолет Ка-52 случайно дал залп по зрителям, есть раненые, сообщает портал 66.RU со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, это произошло «вчера или позавчера» на полигоне «Лужский», 66.RU предполагает, что это было незадолго до визита на полигон Владимира Путина. По информации издания, два человека в результате госпитализированы.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», – цитирует 66.RU свой источник. Издание выложило фото якобы последствий инцидента, предоставленное читателем, и выложило ролик c Youtube.

Также издание напоминает, что пресс-служба Западного военного округа ранее сообщила, что 17 сентября «в рамках совместного стратегического учения «Запад-2017» на полигоне «Лужский» экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха».

О случайном выстреле по зрителям сообщает и «Федерал пресс» со ссылкой на «видеоролик, опубликованный на YouTube». «Инцидент произошел из-за сбоя в вертолете. Сообщается, что сгорело две машины, два человека получили тяжелые травмы и сейчас находятся в госпитале», – добавляет издание. Его источники говорят, что это произошло «несколько дней назад».

«Фонтанка.ру» уточняет, что видеозаписи инцидента появились в интернете утром 19 сентября. «На кадрах видно, как у военного вертолета произошло несанкционированное замыкание цепи стрельбы, т. е. он выстрелил не по цели. Три снаряда попали в зону, где была расположена военная техника и образовалась стихийная парковка как военных, так и гражданских автомобилей. От взрывной волны точно пострадали две военные машины – грузовая и легковая. Также говорят о том, что взрывной волной контузило человека», – пишет издание. По его информации, инцидент произошел вечером 18 сентября, его уже изучают военные следователи.