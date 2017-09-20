Несколько российских дипломатов лишились жилья после землетрясения

В Мехико несколько российских дипломатов, снимавших квартиры, были вынуждены съехать, так как эти дома пострадали в результате землетрясения. Как сообщил «РИА Новости» советник-посланник посольства Евгений Нешумов, им пока предоставили временное жилье. Дипломатов и их семьи, по его словам, эвакуировали сразу же после первых подземных толчков. Никто не пострадал.

В результате подземных толчков повреждения получило здание посольства Филиппин, дипломаты и персонал не пострадали, сообщает АР. Посол Эдуардо де Вега рассказал агентству, что люди начали выбегать из дипмиссии, когда здание начало разрушаться, и все успели спастись. Посольство занимает два нижних этажа восьмиэтажного здания.

Землетрясение магнитудой 7,1 с эпицентром близ столицы произошло в Мексике 19 сентября, ровно через 32 года после землетрясения 1985 г., жертвами которого стали около 10 000 человек. По последним данным службы защиты населения, жертвами последнего землетрясения стали 149 человек. В 44 локациях в Мехико идут разбор завалов и поисковые работы. В город введены силы армии и морской пехоты, которые помогают пострадавшим.

После землетрясения около 4,6 млн человек в стране остались без света. Около 7.00 мск федеральная комиссия по электроэнергии CFE сообщила, что энергоснабжение восстановлено на 73%, передало «РИА Новости».