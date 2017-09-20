Генерала ФСБ Феоктистова вызвали в суд по делу Улюкаева

Генерал ФСБ Олег Феоктистов вызван в суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взятке. Феоктистов был начальником службы безопасности «Роснефти», когда Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» в ночь на 15 ноября 2016 г. и затем арестован по обвинению в вымогательстве взятки.

Суд постановил допрашивать его в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала ФСБ.

15 ноября Следственный комитет сообщил, что Алексей Улюкаев задержан по подозрению в получении взятки. По результатам проведенных оперативных мероприятий ФСБ и СК выяснилось, что Улюкаев якобы получил взятку 14 ноября в размере $2 млн за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», позволившую «Роснефти» приобрести принадлежащий государству пакет «Башнефти» (50% акций), сообщал СК. В отношении Улюкаева было возбуждено дело по заявлению «Роснефти».

Улюкаев в суде заявил, что в его отношении «органами ФСБ была совершена провокация взятки, организованная на основании заведомо ложного доноса директора "Роснефти" Сечина и начальника службы безопасности "Роснефти" Феоктистова». «Данная провокация послужила обоснованием необоснованного возбуждения в отношении меня данного уголовного дела. Сечин сам позвонил мне под предлогом обсуждения дел корпорации и уговорил приехать в "Роснефть", где передал мне деньги», - говорил Улюкаев (цитата по ТАСС).