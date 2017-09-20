СМИ сообщили о допросе лидера «Христианского государства» по делу о поджоге

Сотрудники МВД задержали трех подозреваемых в поджоге машин у московского офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера Алексея Учителя. Это ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Источники «Интерфакса» и агентства «Москва» сообщили, что среди задержанных - лидер организации «Христианское государство - Святая Русь» Александр Калинин, его доставили в полицию для допроса.

Личности троих подозреваемых установили в ходе расследования дела о поджоге сотрудники Центра по противодействию экстремизму и управления угрозыска ГУ МВД Москвы. «Одного из подозреваемых задержали на территории Москвы, а двух других - на территории Липецкой области», - сказала Волк. Дома у подозреваемых прошли обыски и были изъяты предметы, имеющее значение для расследования уголовного дела, добавила она.

В организации поджога подозревается уроженец Приднестровья, сказал источник «Интерфакса» в правоохранительных органах. Он добавил, что статус Калинина пока не определен.

Источник агентства «Москва» сообщал о двоих задержанных по подозрению в непосредственном участии в поджогах.

Добрынин заявил «Москве», что, по его данным, полиция активно искала поджигателей. «Я не удивлюсь, если это правда, поскольку, как мне известно, правоохранительные органы крайне раздражены бесконтрольной активизацией экстремистских элементов вокруг фильма «Матильда» и всего этого сюжета. Надеюсь, что если эти лица действительно задержаны, то они дадут показания, а если они дадут показания, мы узнаем, кто стоит за реализацией этих без преувеличения террористических актов. Также после того, когда станет больше ясности вокруг организаторов этих актов, соответственно, будет понятно, как их превентивно пресекать, а значит, сети кинотеатров и телеканалы будут уже не так пугливы в отношении показа фильма «Матильда», - заявил адвокат еще до того, как поступило официальное подтверждение МВД.

11 сентября Добрынин сообщил, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen & Paper в Староконюшенном переулке. На фото, которые он выложил в Facebook, видно, что рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано «За "Матильду" гореть». По факту поджога двух иномарок было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Также Добрынин просил директора ФСБ Александра Бортникова проверить организацию «Христианское государство» по статье «терроризм». Он сослался на интервью лидера организации Александра Калинина интернет-изданию «Медуза», в котором, по оценке адвоката, есть высказывания, оправдывающие применение насилия, уничтожение имущества для достижения цели - запрета показа фильма Учителя «Матильда».