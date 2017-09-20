Российские дипломатические здания в Мехико получили незначительный ущерб

В результате землетрясения здания посольства России в Мехико получили незначительные повреждения. Это ТАСС сообщили в МИД России. По данным ведомства, пострадавших среди российских граждан нет. Международный аэропорт Мехико им. Бенито Хуареса на несколько часов приостанавливал работу, в связи с чем произошла задержка и отмена ряда авиарейсов, добавил МИД. «В связи с происшествием посольство России в Мехико на своем официальном сайте разместило рекомендации для находящихся в стране российских граждан», - указали в министерстве.

«МИД России оперативно и своевременно оповещал россиян о развитии ситуации, в том числе с использованием мобильного приложения "Зарубежный помощник" и микроблога Twitter», - отчиталось ведомство.

Ранее советник-посланник посольства Евгений Нешумов сообщил «РИА Новости», что некоторые дипломаты были вынуждены съехать из съемного жилья, так как эти здания были повреждены. Дипломатов и их семьи, по его словам, эвакуировали сразу же после первых подземных толчков. Никто не пострадал. Людей расселили во временное жилье.

По последним данным службы защиты населения, число погибших в результате землетрясения в центральной части Мексики достигло 216 человек. Подземные толчки магнитудой 7,1 произошли в Мексике днем 19 сентября, ровно через 32 года после разрушительного землетрясения 1985 г.