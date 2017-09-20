Защита Улюкаева довольна допросом генерала ФСБ Феоктистова

В Басманном суде завершился допрос генерала ФСБ Олега Феоктистова, сообщил после полудня корреспондент «Ведомостей». Он был заявлен свидетелем от обвинения на процессе над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, который обвиняется в вымогательстве $2 млн у «Роснефти». Феоктистова экс-министр обвинил в провокации взятки. На момент задержания Улюкаева он возглавлял службу безопасности «Роснефти».

Суд допрашивал Феоктистова в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры и ФСБ. Защита экс-министра возразила, ссылаясь на гласность судебного процесса. Адвокат Тимофей Гриднев отметил, что Феоктистов вроде бы уже не является действующим сотрудником ФСБ. Адвокат Лариса Каштанова добавила, что на этом процессе уже публично допрашивали действующего сотрудника ФСБ.

После допроса журналисты попытались задать Феоктистову несколько вопросов. На вопрос, работает ли он в ФСБ, он не ответил. На вопрос «как вам спится» он ответил: «Великолепно!» Адвокат Гриднев заявил: «Мы довольны показаниями Феоктистова, они полностью укладываются в позицию защиты».

Феоктистов ранее был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ, а с 20 сентября 2016 г. перешел на работу в «Роснефть». Там он возглавил службу безопасности компании. В этой должности он был, когда Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» в ночь на 15 ноября 2016 г. и затем арестован по обвинению в вымогательстве взятки. О том, что Феоктистов заявлен свидетелем обвинения по делу экс-министра, стало известно 1 сентября. Ранее защита подсудимого говорила, что всего обвинение заявило 30 свидетелей. Среди них главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

По данным источников «Новой газеты», «оперативно-технические мероприятия» проводились по инициативе и при непосредственном участии Феоктистова. На заседании суда 5 сентября стало известно, что под заявлением на имя директора ФСБ Александра Бортникова о противоправных действиях должностных лиц Минэкономразвития и даче согласия на следственный эксперимент стоят подписи Сечина и Феоктистова.

В марте 2017 г. «Новая газета» писала, что Феоктистов уволен из «Роснефти». Это сообщение прокомментировал лично Сечин, сообщивший, что Феоктистов вернулся на «военную службу». Позже «Коммерсантъ» писал, что генерала было решено отозвать обратно в центральный аппарат ФСБ, поскольку вокруг него возникло «много шумихи». Источники The Bell 17 августа отмечали, что Феоктистов не смог вернуться на прежнее место работы и после увольнения из нефтяной компании назначения в ФСБ не получил. 29 августа «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что Феоктистов выходит на пенсию, готовится приказ о его увольнении из ФСБ.