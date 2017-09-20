СМИ сообщили о признательных показания задержанных за поджоги «за "Матильду"»

Задержанные по подозрению в поджоге машин у офиса адвоката Константина Добрынина дают признательные показания, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. МВД официально подтвердило задержание трех подозреваемых в поджоге из-за фильма Алексея Учителя «Матильда». По словам собеседника РИА, следствие установило причастно задержанных к поджогу. «Кроме того, задержанные совершили звонок о "минировании" торгового центра "Черемушки" во Владивостоке», – добавил он.

Всего по подозрению к причастности к поджогу у офиса адвоката Добрынина, к угрозам в адрес кинотеатров и иным радикальным попыткам борьбы с «Матильдой» задержаны 10 человек, сообщил «Фонтанке.ру» информировнный источник. Источники информагенств сообщили также, что среди задержанных - лидер организации «Христианское государство - Святая Русь» Александр Калинин. Радикала, призывавшего жечь кинотеатры, задержали по обращению депутата Госдумы Натальи Поклонской, следует из ее комментария.

Калинина задержали в городе Грязи Липецкой области, уточнил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. По его словам, члены организации «Христианское госудрство» были задержаны во вторник вечером в Москве и среду утром в городе Грязи, и жили они по поддельным документам. «По местам жительства задержанных проведены обыски, в ходе которых изъята экстремистская литература, листовки "За Матильду гореть", емкости с горючей смесью. Правоохранительными органами осуществляется работа по пресечению любых экстремистских проявлений, независимо от того, под какими лозунгами они осуществляются», – подчеркнул источник агентства.