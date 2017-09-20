МВД опубликовало видео задержания лидера «Христианского государства»

МВД России опубликовало в среду видеозапись задержания лидера «Христианского государства» Александра Калинина, а также его предполагаемых сообщников.

Калинин и его сообщники были задержаны вечером во вторник в городе Грязи Липецкой области. При Калинине нашли листовки со словами «За Матильду гореть». Его и задержанных с ним людей подозревают в поджоге автомобилей в Москве возле офиса адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константина Добрынина.

Пресс-служба депутата Госдумы от «Единой России» Натальи Поклонской заявила в среду, что Калинина задержали по ее запросу.

«Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам радикально настроенным, с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и проч.), приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган», - приводит слова Поклонской «РИА Новости».

11 сентября Добрынин сообщил, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, что рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано «За Матильду гореть». Полиция по факту возгорания автомобилей Honda и Mercedes возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, напоминает «Интерфакс».

В картине Учителя «Матильда» рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты была запланирована на 6 октября, но позднее была перенесена перенесена на 23 октября.