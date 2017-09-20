Власти Оренбуржья ввели в области режим ЧС из-за аварии на скважине

Власти Оренбуржья ввели на территории региона режим ЧС из-за выброса нефтяной жидкости и сероводорода после аварии на скважине, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы губернатора.

«Губернатор Юрий Берг подписал постановление правительства о введении на территории муниципальных образований города Оренбург и в Оренбургском районе режима чрезвычайной ситуации межмуниципального характера», — уточнили в пресс-службе.

Режим ЧС введен для обеспечения безопасности граждан, бесперебойной работы социальных и промышленных объектов, снижения ущерба и потерь от ЧС, вызванной разгерметизацией скважины.

«Главам Оренбурга и Оренбургского района рекомендовано постоянно мониторить ситуацию и своевременно информировать население об обстановке. Кроме того, необходимо организовать подворовой обход сел, чтобы понять, как себя чувствуют жители, которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации», — отметили в ведомстве.

В регионе больницы готовятся к возможному наплыву жителей региона. Роспотребнадзор контролирует состояние воздуха.

Ранее стало известно, что 19 детей пострадали в результате разгерметизации скважины №1105-2 с последующим выбросом нефтяной жидкости и сероводорода. ЧП произошло в 10 км восточнее населенного пункта Бердянка.