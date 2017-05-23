Минприроды начало проверку завода «Москокс» после выброса сероводорода в Москве

Министерство экологии и природопользования Московской области начало проверку Московского коксогазового завода («Москокс», входит в группу «Мечел») в Видном. Поводом для проверки стало сообщение о превышении предельно допустимой концентрации сероводорода на юго-востоке Москвы в середине мая.

«Источниками выбросов сероводорода, запах которого ощущался на юге и юго-востоке Москвы, теоретически могут быть два предприятия: Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) и Московский коксогазовый завод ("Москокс"), расположенный в подмосковном городе Видном. В настоящее время министерство экологии и природопользования Московской области проводит проверку предприятия "Москокс". Инспектора Росприроднадзора, в свою очередь, продолжают круглосуточный контроль на МНПЗ», — сообщил представитель Минприроды. По его словам, на МНПЗ за время дежурства представителей Росприроднадзора превышения нормативов выбросов сероводорода зафиксировано не было.