В МЧС раскрыли загадку сообщений о выбросах сероводорода в Москве

Приборы МЧС и Росгидромета не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в московской Капотне, видимо, у «Мосэкомониторинга» сломался датчик, предполагают в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. «Сегодня ночью датчик автоматической станции "Мосэкомониторинга" зафиксировал превышение уровня ПДК сероводорода в 51 раз. Однако направленные на место мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета никакого превышения не зафиксировали», - сказал «Интерфаксу» представитель управления. По его словам, превышение ПДК сероводорода фиксировалось из-за неисправности датчика автоматической станции «Мосэкомониторинга».

Управление проинформировало «Мосэкомониторинг» о неисправности датчика, там проведут его поверку.

Ранее «Мосэкомониторинг» сообщил, что в ночь на 17 мая в Капотне, где находится Московский НПЗ, был зафиксирован резкий рост содержания сероводорода в воздухе. К 1.00 мск предельно допустимая концентрация минимальная разовая (ПДК м.р.) сероводорода в Капотне была превышена в 51,4 раза, затем показатель начал снижаться. Пресс-служба МНПЗ сообщила, что на объектах завода превышения вредных веществ в воздухе зафиксировано не было, МЧС также опровергало данные «Мосэкомониторинга».