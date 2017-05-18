Датчики снова зафиксировали выброс сероводорода в Капотне

В ночь на четверг автоматическая станция контроля снова зафиксировала в Капотне превышение в воздухе концентрации сероводорода и двуокиси серы. Это сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на ГПБУ «Мосэкомониторинг» в четверг. По его данным, с полуночи до 4.00 мск предельно допустимая минимальная разовая концентрация (ПДК м.р.) сероводорода превышалась в 2,9–14,9 раза. В 1.00 и 2.00 в Капотне также был превышен допустимый уровень диоксида серы – в 1,18 и в 1,3 раза соответственно.

17 мая, по данным «Мосэкомониторинга», в районе Капотня на протяжении 12 часов длился выброс сероводорода, ПДК м.р. вредного вещества отклонялась от нормы в 2,9–51,4 раза, напоминает «Интерфакс». В МЧС и Росгидромете эти данные не подтвердили. Представитель ГУ МЧС Москвы заявил, что направленные в Капотню мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета никакого превышения не зафиксировали, и предположил, что у «Мосэкомониторинга» сломался счетчик. Загрязнение воздуха на юго-востоке Москвы подтвердил Роспотребнадзор, сообщает ТАСС. Находящийся в Капотне Московский нефтеперерабатывающий завод заявлял, что не фиксировал на своих объектах никаких выбросов вредных веществ в атмосферу.