Прокуратура начала проверку в связи с выбросом сероводорода в Капотне

Прокуратура Москвы начала проверку с привлечением профильных ведомств в связи с многократным превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе в районе Капотни, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель надзорного ведомства столицы Елена Россохина.

«В связи с превышением более чем в 50 раз концентрации сероводорода, зафиксированным 17 мая датчиками ПДК "Мосэкомониторинга", прокуратура города организовала комплексную проверку с привлечением специалистов Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и МЧС России», - сказала Россохина.

По ее словам, в ходе проверки предстоит установить причины выброса вредных веществ в атмосферу столицы.

«Планируется провести ряд мероприятий, в том числе предусмотрено взятие проб воздуха», - отметила собеседница агентства.

Ранее «Мосэкомониторинг» сообщил, что ПДК сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы к 9.00 среды была превышена в 9,85 раза.

По данным учреждения, загрязнение воздуха фиксируется с 1.00 среды, то есть восемь часов подряд. Максимальный уровень сероводорода фиксировался на уровне 51,4 ПДК м. р.(предельно допустимая концентрация минимальная разовая), минимальный - на уровне 2,9 ПДК м. р.

Между тем в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве сообщили «Интерфаксу», что мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета не зафиксировали превышений ПДК сероводорода в районе Капотня на юго-востоке столицы.

В пресс-службе московского НПЗ заявили об отсутствии превышений на объектах завода.