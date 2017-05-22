МНПЗ: Росприроднадзор на обнаружил на предприятии выбросов сероводорода

Московский НПЗ «Газпром нефти» сегодня заявил, что Росприроднадзор не обнаружил выбросов сероводорода на заводе, а превышение нормативно допустимых выбросов диоксида серы было только на источнике выбросов участка производства серы МНПЗ. На минувшей неделе Московская прокуратура, Росприроднадзор и Роспотребнадзор проводили проверку после сообщения о выбросе сероводорода и превышении допустимых нормативов в Капотне в 51 раз.

«В течение прошлой недели на Московском НПЗ проходили внеплановые выездные проверки контрольно-надзорных органов, - сообщил завод. - Протоколы, выданные МНПЗ департаментом Росприроднадзора по Центральному федеральному округу по результатам проверки, свидетельствуют об отсутствии сероводорода в выбросах установок Московского НПЗ. Это подтверждено результатами замеров ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» по Центральному федеральному округу и совпадает с ранее озвученной позицией МНПЗ о непричастности к превышениям предельно допустимых концентраций сероводорода на юге и юго-востоке Москвы 14-18 мая».

«Выявленные превышения нормативов по выбросам диоксида серы зафиксированы только на источниках выброса завода. За пределами предприятия в период с 14 по 17 мая отсутствовали превышения предельно допустимых концентраций по этому веществу», - пишет МНПЗ.

В ночь на 14 мая автоматическая станция зафиксировала 17-кратное превышение ПДК м. р. сероводорода в Орехово-Борисове Южном. Завод заявил, что нештатных ситуаций на предприятии не было и выбросов сероводорода не зафиксировано. Ночью 17 мая в Капотне разовая ПДК по сероводороду была превышена в 51 раз.