В Москве ночью уровень сероводорода пятикратно превысил допустимый уровень

Измерительное оборудование зафиксировало вечером в среду и в ночь на четверг резкое повышение уровня сероводорода в воздухе на востоке Москвы, сообщает ГПБУ «Мосэкомониторинг».

По данным наблюдений, в районе Косино-Ухтомский с 20.00 до полуночи предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества была превышена в 1,2-5,5 раза. Допустимый уровень сероводорода ночью также был превышен на юго-востоке города - в Рязанском районе (2,45 ПДК) и районе Выхино-Жулебино (1,55 ПДК).

Последний раз аномально высокий уровень сероводорода в московском воздухе фиксировался 17 и 18 мая. Автоматическая станция контроля в столичном районе Капотня зафиксировала в ночные часы 18 мая превышение ПДК вредного вещества в 2,9-14,9 раза. Днем ранее, 17 мая, в районе Капотня на протяжении 12 часов длился выброс сероводорода, ПДК вредного вещества отклонялась от нормы в 2,9-51,4 раза.