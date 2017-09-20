Студенты в Астрахани оштрафованы за недоносительство по «пакету Яровой

Кировский районный суд Астрахани вынес приговоры двум студентам Астраханского медуниверситета. Они признаны виновными в несообщении о преступлении. Об этом информирует в среду «Интерфакс».

Д. Салаватов и Н. Магомедов приговорены к штрафам по 80 000 руб. каждый по статье 205.6 УК России (несообщение о преступлении) из «пакета Яровой», говорится в материалах суда.

Расследование двух уголовных дел проводилось следственным отделением УФСБ России по Астраханской области.

«Оба фигуранта - студенты Астраханского медуниверситета, они общались с воюющими в составе НВФ, в том числе в Сирии, часть из них раньше с ними училась в университете, а потом выехали для участия в ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России)», - пояснили в управлении ФСБ по региону.

Оба подсудимых признали себя виновными в совершении преступления в полном объеме, уголовные дела были рассмотрены в особом порядке судебного разбирательства.

Первый в России приговор по статье о недоносительстве из «пакета Яровой» был вынесен в Астрахани в феврале этого года.