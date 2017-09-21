Новым губернатором Нижегородской области может стать Максим Акимов

Первый заместитель руководителя аппарата правительства России Максим Акимов может сменить Валерия Шанцева на посту губернатора Нижегородской области, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на два источника, близких к Кремлю. Один из них отметил, что окончательное решение пока не принято.

Акимов родился в Калужской области и долгое время работал в правительстве региона. С 2007 по 2012 г. был заместителем губернатора Калужской области. После этого перешел на работу в аппарат федерального правительства.

15 сентября РБК со ссылкой на источники сообщил, что Шанцев стал кандидатом на отставку в свете готовящегося обновления губернаторского корпуса. 21 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что решение об отставке нижегородского губернатора было согласовано на его встрече с руководством администрации президента в среду. Сам Шанцев опроверг информацию о своей отставке.