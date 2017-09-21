Трамп похвалил систему здравоохранения несуществующей страны Намбии

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами стран Африки на Генеральной ассамблее ООН дважды упомянул несуществующее государство Намбия. «В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой вируса Эбола. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной», — сказал Трамп. Запись его выступления доступна на YouTube.

Позже на сайте Белого дома был опубликован текст выступления президента. В нем Намбию заменили на Намибию. Также в текст был внесен еще ряд изменений.