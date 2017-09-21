В Федерации мигрантов России не исключили приступа эпилепсии у попавшего в больницу гражданина Таджикистана

Гражданина Таджикистана, работающего в ТЦ «Москва», могли и не бить, ему просто стало плохо, а его знакомые пошли в торговый центр выяснять, что с ним произошло, следует из предположения президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова. Инцидент мог быть искусственно спровоцирован, считает он. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее СМИ сообщили, что Навруза Зикирова избили охранники магазина и бросили за территорией ТЦ, его соотечественники пошли к «Москве» разбираться и в результате полиция предотвратила массовую драку. В ГУ МВД Москвы по факту избиения Зикирова возбудили дело о побоях, а по факту массового конфликта - о хулиганстве.

«Вчера один из работников рынка (ТЦ "Москва") вышел за территорию, ему стало плохо. До сих пор непонятно - то ли ему просто стало плохо, то ли у него эпилепсия, есть такое подозрение. Его увезли на скорой», - рассказал Коженов «Интерфаксу». Затем «собралась небольшая инициативная группа» из знакомых госпитализированного. И они высказали мнение, что молодой человек стал жертвой побоев. «Им говорят: пусть от вас будет какой-то один представитель и один представитель от безопасности, поедем в больницу, если его кто-то бил, пусть покажет, кто. Никто никуда не поехал, все просто разошлись», - продолжил Коженов. Два часа спустя, по его словам, к ТЦ прибыло от 200 до 300 «людей, абсолютно непонятных», которые никакого отношения к торговому центру не имеют.

«Они, как говорится, не местные - нелегальные таксисты отовсюду и такого плана люди, которые устроили достаточно серьезную провокацию драки с охраной рынка: раскачивали забор, кидали урны. Оперативно сработал ОМОН, приехало достаточное количество сотрудников», - рассказал Коженов. Он подтвердил задержание нескольких десятков человек. «Как я понимаю, основную массу ранее задержанных уже выпустили. Это просто люди, которые поддались эффекту толпы», - считает президент федерации. Он предположил, что толпа могла собраться по призыву людей, которые «способны создать конфликт из ничего».

«Мы связались с Талабхуджой Сатторовым, это чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана. Он отправил человека в больницу, убедиться, что никого не били. И усилили здесь, на рынке, меры безопасности, потому что вдруг опять соберутся неадекватные люди, будут конфликтовать, что-то устраивать. Пока все тихо», - добавил Коженов.

Ранее президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов заявлял, что у ТЦ «Москва» были задержаны больше 250 гастарбайтеров. Агентства со ссылкой на источники сообщали, что задержаны от 30 до 150 мигрантов. «Дождю» Шарипов рассказал, что днем в среду по неизвестным причинам охранники избили гражданина Таджикистана, который работал в торговом центре и занимался перевозкой вещей в тележках. По его утверждению, его избили до потери сознания, а затем «замотали белой материей и выбросили за пределы рынка», чтобы не нести ответственности за инцидент. Конфликт начался, когда охранники якобы потребовали у работника деньги за очередной «круг с тележкой», сообщает «5-й канал» со ссылкой на брата пострадавшего. Избитого нашли соотечественники-таксисты, вызвали скорую, после чего пошли разбираться с охранниками ТЦ. Полиция пресекла драку. Избитого положили в 68-ю городскую больницу. Журналисты рассказывали, что ночью у больницы дежурили полицейские и стояли соотечественники пострадавшего.

Пострадавший находится в общей палате в отделении нейрохирургии, он чувствует себя удовлетворительно, сообщили «Интерфаксу» в справочной городской клинической больницы № 68 днем в четверг.