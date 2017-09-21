ГУ МВД Москвы сообщило о задержании более 90 человек у ТЦ «Москва»

При попытке пресечь массовую драку у торгового центра «Москва» на Тихорецком бульваре полицейские задержали более 90 человек, заявило ГУ МВД столицы. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 (хулиганство). Вечером в среду полиция пресекла драку мигрантов с охранниками торгового центра. Сообщалось, что поводом для конфликта стало то, что охранники избили таджика, работающего в ТЦ. Утром таджикские СМИ сообщили, что он умер в больнице.

ГУ МВД Москвы опровергло данные о гибели пострадавшего. Управление подтвердило, что его доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. «В настоящее время он дает объяснения сотрудникам полиции, - сообщает сайт главка. - По факту причинения пострадавшему телесных повреждений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК (побои)».

Полиция расследует оба уголовных дела. Есть ли среди задержанных охранники торгового центра, неясно.

Ранее президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов заявлял, что у ТЦ «Москва» были задержаны больше 250 гастарбайтеров. Агентства со ссылкой на источники сообщали, что задержаны от 30 до 150 мигрантов. «Дождю» Шарипов рассказал, что днем в среду по неизвестным причинам охранники избили гражданина Таджикистана, который работал в торговом центре и занимался перевозкой вещей в тележках. По его утверждению, его избили до потери сознания, а затем «замотали белой материей и выбросили за пределы рынка», чтобы не нести ответственность за инцидент. Конфликт начался, когда охранники якобы потребовали у работника деньги за очередной «круг с тележкой», сообщает «5-й канал» со ссылкой на брата пострадавшего. Избитого нашли соотечественники-таксисты, вызвали скорую, после чего пошли разбираться с охранниками ТЦ. Полиция пресекла драку. Избитого положили в 68-ю городскую больницу. Журналисты рассказывали, что ночью у больницы дежурили полицейские и стояли соотечественники пострадавшего.

Пострадавший находится в общей палате в отделение нейрохирургии, он чувствует себя удовлетворительно, сообщили «Интерфаксу» в справочной городской клинической больницы № 68 днем в четверг. Там назвали имя избитого - Навруз Зикиров. Ранее «Интерфаксу» в больнице сказали, что состояние избитого - тяжелое.

Изучить ситуацию пообещала уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Она сказала «Интерфаксу». что пока не в курсе, но обязательно займется этим случаем.