В центре Ростова-на-Дону огонь охватил фасад десятиэтажного отеля

В центре Ростова-на-Дону горит десятиэтажное здание. Пожар распространился по всей площади фасада. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС России по региону.

«Огонь распространился почти на девять этажей многоэтажного здания отеля на ул. Семашко. Информации о пострадавших пока нет», - рассказали «Интерфаксу» в ведомстве.

«В 13.56 мск объявлен ранг пожара № 2. В 14.00 мск объявлен ранг пожара №3. Есть угроза распространения пожара на близлежащие строения. Площадь пожара - около 800 кв. м. Также произошло возгорание четырех припаркованных автомобилей. Информация уточняется», - говорится в сообщении МЧС.

В непосредственной близости от отеля расположен жилой дом, на первом этаже которого находится детский сад.

Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. «Из здания гостиницы эвакуировали 250 человек, из соседних домов и детсада — 161, в том числе 61 ребенка», — уточнил он.

По его словам, пожар начался с возгорания утеплителя на фасаде.