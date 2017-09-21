Тела двух погибших обнаружены в горящем отеле в Ростове-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону в здании горящего 10-этажного здания отеля обнаружены тела двух погибших, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

«Тело второго погибшего обнаружено на втором этаже горящей гостиницы», - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что тело администратора гостиницы найдено на месте пожара в центре Ростова-на-Дону. «Погиб администратор гостиницы», - сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. Информация о пострадавших уточняется. По последним данным МЧС, в 15:15 по мск пожар был локализован. Площадь пожара составляла 840 кв. м.

В Ленинском районе Ростова-на-Дону из-за пожара введен режим ЧС, рассказали в МЧС. Рядом с гостиницей горят семь автомобилей. Из расположенного рядом пятиэтажного дома эвакуировано около 100 человек. На месте работают 76 пожарных и 22 единицы техники.